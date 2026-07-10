Na društvenim mrežama pojavio se snimak žene koja, prolazeći pored radova na putu, sa brojanicom u ruci psuje i vređa predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog toga što se izvode radovi tokom letnje sezone.

Na snimku se čuje kako uz niz psovki, poput "J*m ti mamu"** i "Crk'o majci svojoj", negoduje zbog izgradnje puta i radova na saobraćajnici.

Međutim, upravo je reakcija na taj snimak izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

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Mnogi korisnici ukazuju da se godinama mogu čuti iste primedbe bez obzira na to kada počnu radovi.

  • Kad se radi leti – smeta.
  • Kad se radi zimi – smeta.
  • Kad se radi van sezone – smeta.
  • Kad se radi u sezoni – smeta.
  • Kad se radi ujutru – smeta.
  • Kad se radi uveče – smeta.

Zbog toga su brojni korisnici postavili jednostavno pitanje:

– Pa kada bi, po njima, putevi uopšte trebalo da se grade?

Kako navode u komentarima ispod snimka, stiče se utisak da pojedinima ne smeta termin izvođenja radova, već sama činjenica da se Srbija gradi i dobija novu putnu infrastrukturu.