Na društvenim mrežama pojavio se snimak žene koja, prolazeći pored radova na putu, sa brojanicom u ruci psuje i vređa predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog toga što se izvode radovi tokom letnje sezone.

Na snimku se čuje kako uz niz psovki, poput "J*m ti mamu"** i "Crk'o majci svojoj", negoduje zbog izgradnje puta i radova na saobraćajnici.

Međutim, upravo je reakcija na taj snimak izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Mnogi korisnici ukazuju da se godinama mogu čuti iste primedbe bez obzira na to kada počnu radovi.

Kad se radi leti – smeta.

Kad se radi zimi – smeta.

Kad se radi van sezone – smeta.

Kad se radi u sezoni – smeta.

Kad se radi ujutru – smeta.

Kad se radi uveče – smeta.

Zbog toga su brojni korisnici postavili jednostavno pitanje:

– Pa kada bi, po njima, putevi uopšte trebalo da se grade?

Kako navode u komentarima ispod snimka, stiče se utisak da pojedinima ne smeta termin izvođenja radova, već sama činjenica da se Srbija gradi i dobija novu putnu infrastrukturu.