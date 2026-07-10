Uprava saobraćajne policije uputila je hitan apel mladim učesnicima u saobraćaju, njihovim roditeljima i svim građanima da pokažu maksimalnu odgovornost, jer statistički pokazatelji ukazuju na izuzetno zabrinjavajući trend stradanja mladih na putevima u Srbiji.

Od početka godine na putevima u Republici Srbiji život je izgubilo ukupno 199 lica, od kojih su 52 osobe bile mlađe od 30 godina. To znači da je svaka četvrta osoba koja je izgubila život u saobraćaju bila mladi učesnik.

Posebno zabrinjava podatak da je samo tokom prethodnih sedam dana život izgubilo sedam mladih učesnika u saobraćaju, što predstavlja ozbiljno upozorenje da je neophodno hitno promeniti odnos prema bezbednosti na putevima.

S obzirom na to da tokom letnjeg perioda sledi veliki broj muzičkih, kulturnih i drugih manifestacija, policija apeluje na mlade vozače da striktno poštuju saobraćajne propise i vode računa o svojoj, ali i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Uprava saobraćajne policije će u narednom periodu sprovoditi pojačane kontrole, posebno tokom vikenda, sa fokusom na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda.

Posebna pažnja biće usmerena na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druga rizična ponašanja koja mogu imati tragične posledice.

Iz MUP-a još jednom apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu odgovorni, jer jedna nepromišljena odluka može zauvek promeniti nečiji život.