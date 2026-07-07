Vozaču BMW-a M. T. (50) iz Novog Sada, koji se sumnjiči da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo pešak M. M. (28), ukinut je pritvor nakon što je položio jemstvo.

Kako saznaje „Dnevnik”, M. T. je sada pod merama zabrane napuštanja boravišta, uz obavezu da se jednom mesečno javlja postupajućem javnom tužiocu, od prvog do petog u mesecu. Privremeno mu je oduzet i pasoš.

U Višem sudu u Novom Sadu objašnjavaju da će, ukoliko osumnjičeni prekrši izrečene mere, novčani iznos položenog jemstva, odnosno hipoteka na nepokretnosti, biti realizovani u korist budžeta, a njemu ponovo može biti određen pritvor.

Protiv M. T. vodi se istraga zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa ugrožavanjem javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina.

Nesreća se dogodila 6. aprila oko 22.10 časova na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač BMW-a, koji se kretao iz pravca Ulice Narodnog fronta, iz za sada neutvrđenih razloga prešao je na razdelno ostrvo, gde su se nalazili M. M. (28) i S. K. (30).

Tom prilikom udario je dvojicu mladića, zatim semafor koji je oborio, a potom i drugo vozilo. M. M. je, uprkos naporima lekara, preminuo od zadobijenih povreda, dok je S. K. zadobio lake telesne povrede.

Tokom istrage izuzeti su tragovi sa mesta nesreće, snimci nadzornih kamera, kao i drugi materijalni dokazi, a naložena su i neophodna veštačenja.