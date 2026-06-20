Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je danas, povodom navoda da u pritvoru prete bivšem načelniku beogradske policije, da brinu o bezbednosti svih lica lišenih slobode u Okružnom zatvoru u Beogradu.

U saopštenju dostavljenom Tanjugu navodi se da je Okružni zatvor u Beogradu najveća pritvorska jedinica u zemlji sa najvećim prijemom i otpustom pritvorenih lica i da se zato posebna pažnja poklanja striktnom poštovanju bezbednosnih procedura.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je ranije danas saopštilo da je obavešteno da su u Okružnom zatvoru upućene pretnje bivšem načelniku beogradske policije Veselinu M. koji se tamo nalazi u pritvoru zbog sumnje da je izvršio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela ili učinioca u vezi sa ubistvom na Senjak. Tužilaštvo je naložilo da se utvrdi identitet osoba koji prete Veselinu M.

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