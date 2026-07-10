U Srbiji će u subotu, 11. jula, pre podne biti pretežno sunčano vreme, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, navodi se u današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar zapadnih pravaca. Najniža temperatura biće od 10 do 19 stepeni, a najviša od 30 do 34.

U Beogradu se sutra pre podne očekuje pretežno sunčano vreme, posle podne promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.

Duvaće slab do umeren, zapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 19 stepeni, a najviša oko 32.

Vreme narednih dana

U nedelju se očekuje promenljivo vreme, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, a posle podne i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom.

Naredne sedmice biće pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Očekuje se da će maksimalna temperatura biti u granicama i malo iznad proseka za drugu dekadu jula, u većini mesta od 28 do 34 stepena.

Kada nas čeka pravi toplotni nalet

Ako se pitate kada će leto ipak pokazati zube, to će se desiti u periodu oko 18. jula. Prema vremenskoj prognozi Marka Čubrila, najtopliji deo meseca trajaće od 18. do 20. jula, kada će se živa u termometru kretati od 27 do 34 stepena Celzijusa.

Ipak, meteorolog naglašava da su ove vrednosti sasvim uobičajene za naše podneblje i da ne predstavljaju ekstremni toplotni talas. Odmah nakon 20. jula, ponovo se predviđa osveženje sa pljuskovima, što potvrđuje da će glavnina vrelih talasa ove godine definitivno zaobići naš region i ostati rezervisana za zapadni deo Evrope.

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