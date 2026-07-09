Neverovatan trenutak u kojem je jedan muškarac čudom preživeo napad lavice tako što je počeo da je mazi kako bi je smirio je snimljen,

Srećom, muškarac je preživeo i to tako što je sam pokušao da smiri divlju životinju.

Lavica je iznenada nasrnula na njega

Šokantni snimak prikazuje stočara oblivenog krvlju dok pokušava da se oslobodi snažnog stiska velike mačke.

U pozadini se čuju povici i vrisci okupljenih ljudi, ali niko nije imao hrabrosti da priđe i pomogne povređenom muškarcu.

Lavica je više puta pokazivala ogromne očnjake i režala na stočara, koji je ostao priklješten ispod njenih prednjih šapa. Lokalni mediji navode da je bio zarobljen ispod divlje životinje gotovo pola sata.

Napad se dogodio 6. jula u selu Garadžija, u okrugu Bhavnagar, u indijskoj saveznoj državi Gudžarat. Lavica je iznenada nasrnula na meštanina Kalubhaija Boghabhaija Gamaru, oborila ga na zemlju i kandžama mu zadala teške povrede na nozi.

Očevici su bacali kamenje i vikali u pokušaju da oteraju životinju, ali bez uspeha.

Neočekivani potez

Muškarac je tada učinio nešto potpuno neočekivano – počeo je nežno da mazi lavicu kako bi je smirio. Njegov potez je bio delotvoran. Posle gotovo 30 minuta, lavica se sama povukla i vratila u obližnju šumu.

Kalubhai je hitno prevezen u bolnicu u Palitani sa teškim povredama, gde je i dalje na lečenju.

U izjavi za lokalne medije rekao je: „Išao sam da nahranim svoju stoku kada me je lavica iznenada napala s leđa i oborila na zemlju. Zgrabila me je za ruku i dugo nije puštala.“ Iz Uprave za zaštitu divljih životinja u Palitani saopštili su da su meštani delimično doprineli incidentu, navodeći da su „počeli da vrište kada su ugledali lava, zbog čega je životinja pokušala da pobegne i tom prilikom povredila jednu osobu“.

Poluostrvo Katijavar u Gudžaratu jedino je prirodno stanište azijskih lavova na svetu. Prema procenama iz 2025. godine, u toj indijskoj saveznoj državi živi oko 891 lavova.

Napadi ovih velikih mačaka, prema izveštajima lokalnih vlasti, u poslednjih nekoliko meseci postali su sve učestaliji, prenosi Daily Mail.