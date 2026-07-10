Turski predsednik je učesnicima na samitu NATO uručio neuobičajen dar - pištolje Sarsilmaz SR 38 i kutiju metaka.

"Jutros sam saznao da nam je uvalio pljuce. A ne znam gde je, u kabinetu, u podrumu negde. Što bi rekli - odbi od praga", rekao je Milanović, prenosi hrvatski portal Dnevnik.

Nije, kaže, shvatio da li je pištolj proizveden po američkoj licenci ili je neka turska kopija, uz opasku: "A ja pucam iz drugih oružja."

Sarsılmaz SR 38 je turski revolver koji koristi moćni kalibar .357 Magnum, ali može ispaljivati i blaži .38 Special. Dizajn i mehanizam su inspirisani legendarnim Smith & Wešon modelima, a cena mu se kreće od 500 do 1000 evra.

Iz Milanovićevog kabineta su rekli da je Služba za protokol zapisnički evidentirala poklon kao vlasništvo Republike Hrvatske kako to propisuje zakon.

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