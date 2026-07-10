Prema svedočenjima putnika, sve je počelo snažnim zvukom nalik eksploziji, nakon čega je nastala panika u kabini.

Navodno je, usled pada pritiska, vazduh povukao muškarca koji je sedeo pored oštećenog prozora, dok su njegova supruga i drugi putnici pokušavali da ga zadrže i vrate na sedište.

Prema prvim informacijama, incident je izazvao kvar na motoru aviona koji je saobraćao na liniji Solun-Minhen. Zbog kvara su se, kako se navodi, odvojili pojedini delovi motora, koji su udarili u prozor kabine i izazvali njegovo oštećenje.

Pilot je odmah reagovao, promenio kurs i odlučio da avion vrati na aerodrom "Makedonija" u Solunu, odakle je letelica prethodno poletela.

Avion je uspešno sleteo, a putnici su bezbedno napustili letelicu. Povređeni muškarac prevezen je u bolnicu u Solunu zbog povrede vrata i opekotina nastalih usled trenja.

"Nastala je panika"

Jedna od putnica koja se nalazila na letu ispričala je za Radio Solun 94.5 dramatične trenutke iz kabine aviona.

"Čuo se zvuk kao da je pukla guma. Nastala je panika, ljudi su vrištali, zapomagali i dozivali jer smo odmah izgubili i visinu zbog dekompresije. U jednom trenutku sam pomislila da je neko slučajno otvorio vrata za slučaj opasnosti. Stjuardese su se potpuno pogubile. Svi smo odmah stavili maske", rekla je jedna putnica i dodala:

"Činilo nam se da je prošlo dosta vremena dok nismo shvatili šta se zapravo dešava. Zgrabili su ga i zadržali, srećom nije bio otkopčao pojas. Glava mu je bila potpuno van aviona. Devojke koje su sedele pored njega su ga povlačile nazad. Prišli su i neki lekari da mu pomognu", istakla je ona.