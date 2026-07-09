Nesvakidašnji slučaj zabeležen je na području Slavonskog Broda, gde je uhapšena 54-godišnja državljanka Hrvatske zbog sumnje da je podstrekivala drugu osobu na teško ubistvo.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske potvrđeno je da je nad osumnjičenom sprovedena kriminalistička istraga zbog sumnje da je, uz obećanje novčane naknade, nagovarala muškarca da izvrši ubistvo 57-godišnjaka.

Nakon završene istrage, protiv nje je podneta krivična prijava, a osumnjičena je predata Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu na dalje postupanje.

Prema informacijama nadležnih institucija, Županijski sud u Slavonskom Brodu odredio joj je istražni zatvor nakon što je tužilaštvo podnelo predlog za određivanje pritvora. Sud je odluku doneo zbog sumnje da je počinila krivično delo teškog ubistva podstrekivanjem, kao i zbog opasnosti od ponavljanja dela i mogućnosti uticaja na svedoke.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičena je navodno pokušala da angažuje muškarca da ubije njenog supruga, nudeći mu novac za izvršenje zločina. Međutim, muškarac na to nije pristao, već je slučaj prijavio nadležnim organima, što je dovelo do pokretanja istrage.

Sve okolnosti ovog slučaja biće utvrđene tokom daljeg krivičnog postupka koji vodi nadležno Županijsko državno odvjetništvo.

Osumnjičena se smatra nevinom dok joj se pravosnažnom sudskom odlukom ne dokaže krivica.

SBonline