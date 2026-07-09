Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv J. V. (20) iz okoline Pančeva zbog sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopštila policija, pripadnici kriminalističke policije pretresli su kuću u kojoj osumnjičena boravi, a tokom pretresa pronašli su oko 55 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.

Posebnu pažnju istražitelja privuklo je mesto na kojem je droga bila sakrivena – u unutrašnjosti plišane igračke, koja je, kako se sumnja, korišćena kako bi se prikrilo njeno posedovanje.

Pronađena materija biće upućena na veštačenje, nakon čega će biti poznat njen tačan sastav i količina.

Protiv osumnjičene će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.