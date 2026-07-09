Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici isključili su iz saobraćaja 45-godišnjeg muškarca koji je upravljao električnim biciklom sa čak 4,04 promila alkohola u organizmu.

Vozač je zaustavljen tokom redovne kontrole saobraćaja, nakon čega je alkotestiran. Rezultat je pokazao izuzetno visok nivo alkohola u organizmu, zbog čega mu je odmah određeno zadržavanje.

Iz Policijske uprave u Vranju saopšteno je da će protiv njega biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja.

Policija još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola, jer na taj način ugrožavaju svoju, ali i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.