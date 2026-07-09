Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su četiri osobe zbog sumnje da su iz magacina jednog preduzeća ukrali veću količinu građevinskog materijala, čija se vrednost procenjuje na oko 840.000 dinara.

Uhapšeni su D. P. (40) i D. M. (38) iz okoline Zaječara, kao i V. A. (43) i S. N. (46) iz Zaječara. Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo teška krađa.

Prema navodima policije, osumnjičeni su od početka ove godine u više navrata iz magacina jednog preduzeća odnosili građevinski materijal, čime su vlasniku pričinili značajnu materijalnu štetu.

Tokom istrage policijski službenici pronašli su deo ukradenog materijala, koji je vraćen vlasniku, dok se nastavlja rad na pronalasku preostalog dela plena i utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru radi saslušanja.