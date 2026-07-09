Nezapamćeni vandalizam i jezive pljačke grobova ostavili su u potpunom šoku i strahu meštane Malog Mokrog Luga! Na Mokroluškom groblju nepoznati vandali su obili više od 35 grobnica, sekli metalne sanduke i skrnavili tela, pri čemu su nesrećnoj pokojnici otkinuli ruku da bi joj skinuli prsten.

Kako prenose mediji, sve se odigralo 3. jula, a šokirani rođaci su sledećeg jutra zatekli prizor koji svedoči o potpunom odsustvu ljudskosti. Umesto mira i tišine, na starom i novom delu groblja osvanuli su razvaljeni betonski poklopci, isečeni metalni sanduci i otvorene porodične grobnice iz kojih je pokradeno sve što je imalo bilo kakvu vrednost.

- Lopovi su ciljano skidali biste od mesinga, lance, stubove, slova i brojeve sa spomen-ploča kako bi ovaj dragoceni metal prodavali u staro gvožđe, a iza sebe su ostavili apsolutni haos. Sanduci su do te mere uništeni da ožalošćene porodice sada moraju ponovo da betoniraju ploče kako bi zaštitili svoje najmilije - navodi izvor.

Preplašeni meštani ističu da su pljačkaši pokazali bolesnu surovost i bezobzirnost prema pokojnicima. Zbog svega što se dogodilo ljudi priznaju da na groblje više ne smeju da idu sami čak ni usred belog dana, već uvek u pratnji jer otvoreno strahuju od monstruma koji su u stanju da otkopavaju i skrnave mrtve.

Dok beogradska policija intenzivno prikuplja dokaze i traga za bezdušnom bandom sa Mokroluga, sličan jezivi slučaj rasvetljen je pre nekoliko meseci u okolini Kladova. Tamošnji policajci uhapsili su J. L. (32), meštanina koji je skinuo tešku nadgrobnu ploču sa groba Petra T., razbio zaštitno staklo, a potom iz kovčega sa ruke pokojnika ukrao sat marke „seiko".

Koliko je ovaj pljačkaš bio drzak i bez osećaja za sramotu, svedoči i podatak da je ukradeni sat sve vreme ponosno nosio na sopstvenoj ruci, gde mu je i pronađen u momentu kada su mu stavljene lisice na ruke. Da stvar bude još gora, ispostavilo se da je osumnjičeni J. L. opasan povratnik koji je ranije već robijao zbog ubistva.

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