Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su D. T. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda sa smrtnim ishodom.

Prema sumnjama istražnih organa, incident se dogodio 7. juna u Ulici vojvode Đurovića na Voždovcu, kada je osumnjičeni nakon sukoba zadao više udaraca Đorđu A. (45), nanevši mu teške telesne povrede.

Povređeni muškarac je odmah nakon napada prevezen u Urgentni centar, gde su lekari preduzeli sve neophodne mere kako bi mu spasili život. Međutim, uprkos naporima medicinskog osoblja, on je kasnije podlegao zadobijenim povredama.

Nakon prikupljenih dokaza i sprovedene istrage, policija je identifikovala i uhapsila D. T., koji se sumnjiči da je odgovoran za napad sa smrtnim ishodom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu radi saslušanja i daljeg postupka.

Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja, kao i motive sukoba između osumnjičenog i preminulog muškarca.

Alo/ Telegraf