Na parkingu tehničkog pregleda u Rakovici jutros oko 4 časa izbio je požar na automobilu marke „Pežo 607“, a prema prvim informacijama postoji sumnja da je vatra namerno izazvana.

Vozilo je, kako se navodi, na tom mestu bilo parkirano još od prošle nedelje. U požaru nije bilo povređenih osoba, ali je prednji deo automobila potpuno izgoreo.

Plamen se potom proširio i na obližnji kombi marke „Sitroen“, koji je takođe oštećen.

Po prijavi požara, vatrogasne ekipe su brzo izašle na teren i uspešno lokalizovale vatru, čime je sprečeno njeno dalje širenje i nastanak veće materijalne štete.

Policija će utvrditi sve okolnosti događaja, uključujući i uzrok izbijanja požara.

Telegraf.rs