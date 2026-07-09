Ako su vaše bele majice, čarape ili peškiri vremenom izgubili prvobitnu belinu i dobili sivkast ili žućkast ton, problem možda nije u deterdžentu koji koristite. Uzrok često mogu biti naslage minerala iz vode, ostaci deterdženta i nečistoće koje se tokom godina nakupljaju u vlaknima tkanine.

Mnogi tada posegnu za varikinom, ali ona može biti pogrešan izbor. Iako brzo izbeljuje, prečesta ili nepravilna upotreba može oslabiti vlakna, oštetiti odeću i skratiti joj vek trajanja.

Postoji jednostavnije i nežnije rešenje koje sve više ljudi koristi – natrijum-perkarbonat, poznat i kao kiseonični izbeljivač.

Kiseonični izbeljivač vraća belinu bez agresivnog dejstva

Natrijum-perkarbonat u dodiru sa toplom vodom oslobađa aktivni kiseonik koji pomaže u uklanjanju sivila, fleka i neprijatnih mirisa. Za razliku od klasične varikine, ne deluje toliko agresivno na tkaninu, pa je pogodniji za redovno održavanje belog veša.

Posebno dobre rezultate daje kod pamučnih majica, peškira, posteljine i čarapa koje su izgubile svež izgled.

Kako pravilno koristiti natrijum-perkarbonat?

Ovaj prah može se dodati direktno u bubanj veš-mašine ili u pregradu za deterdžent, ali je važno pratiti uputstvo proizvođača jer količina može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.

Najbolji efekat postiže se pri temperaturama između 40 i 60 stepeni, jer se tada aktivni kiseonik najefikasnije oslobađa.

Uz povremeni tretman, čak i stariji peškiri i posteljina mogu ponovo dobiti čist, svetao izgled.

Pažljivo sa osetljivim materijalima

Iako je kiseonični izbeljivač odličan saveznik za beli pamučni veš, nije pogodan za sve materijale.

Ne preporučuje se njegova upotreba na:

svili,

vuni,

koži,

osetljivim tkaninama koje zahtevaju posebno održavanje.

Takođe treba biti oprezan sa obojenim vešom, jer kod nekih materijala može doći do izbleđivanja boje. Pre upotrebe uvek proverite etiketu na odeći.

Čista veš-mašina znači i belji veš

Osim izbora sredstva za pranje, važnu ulogu ima i stanje same veš-mašine. Naslage kamenca, ostaci deterdženta i prljavština u bubnju mogu se preneti na odeću i učiniti da beli veš izgleda sivo i beživotno.

Redovno čišćenje mašine, pravilno doziranje deterdženta i povremena upotreba kiseoničnog izbeljivača mogu pomoći da bela odeća duže zadrži svežinu i izgled kao nova.