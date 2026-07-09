Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan, ranjen je sinoć oko 23 časa ispred tržnog centra u Šapcu, a prema saznanjima, zadobio je više ustrelnih rana nakon što je na njega pucano iz vatrenog oružja.

Prema nezvaničnim informacijama, Ostojić je pogođen u leđa, a jedan od metaka prošao je kroz telo i izašao u predelu stomaka. Zbog težine povreda prebačen je u bolnicu, a potom transportovan u Vojnomedicinsku akademiju (VMA) u Beogradu, gde je operisan.

Kako se saznaje, njegovo stanje je trenutno stabilno i nalazi se na daljem lečenju pod nadzorom lekara.

Prema prvim informacijama, pucnjavi je prethodila svađa ispred jednog ugostiteljskog objekta, nakon čega je na Ostojića ispaljeno više hitaca. Policija je odmah izašla na teren i obavila uviđaj, a intenzivna istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti napada, kao i motiv ranjavanja.

Milan Ostojić Sandokan ranije je bio poznat javnosti kao vođa takozvane šabačke grupe, koja je 2010. godine bila optužena za više teških krivičnih dela na teritoriji Srbije.

Članovi te grupe teretili su se za pet ubistava i trgovinu drogom. Ostojić je osuđen zbog podstrekavanja na ubistvo Siniše Kromeka, dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud mu je 2015. godine kaznu smanjio sa 20 na 10 godina zatvora, a na slobodu je izašao 2018. godine.

Telegraf.rs