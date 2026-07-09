Tragedija koja se juče dogodila u Zemunu potresla je stanare ulice Lazara Savatića, gde je u popodnevnim časovima pronađeno telo 76-godišnjeg muškarca. Sve se odigralo u blizini parka i nedaleko od dečjeg vrtića, zbog čega je događaj izazvao dodatnu uznemirenost među građanima.

Prema nezvaničnim informacijama, prolaznici su nešto posle 17 časova čuli dva pucnja, a ubrzo potom na zelenoj površini iza stambene zgrade ugledali muškarca kako nepomično leži. Odmah su pozvani policija i Hitna pomoć.

Po dolasku na lice mesta, lekari su mogli samo da konstatuju smrt 76-godišnjaka, dok su policijski službenici obezbedili područje i započeli uviđaj. Pored tela pronađen je pištolj, koji je izuzet radi daljeg veštačenja.

Tokom uviđaja policija je primila poziv koji je, kako se nezvanično saznaje, pomogao u rasvetljavanju okolnosti koje su prethodile tragediji. Poziv je uputila 21-godišnja unuka preminulog, koja je prijavila da je neposredno pre događaja imala burnu raspravu sa dedom.

Prema dosadašnjim saznanjima, muškarac je nakon svađe izašao iz stana noseći pištolj. Samo nekoliko trenutaka kasnije začuli su se pucnji, nakon čega je pronađen bez znakova života.

Istražitelji sada utvrđuju sve okolnosti ovog slučaja, uključujući tačan sled događaja i sve činjenice koje su prethodile tragediji. Biće obavljena i sva neophodna veštačenja, dok će konačan odgovor o uzroku smrti dati rezultati istrage.

Zbog izuzetno teške situacije u kojoj se našla, unuci preminulog ukazana je medicinska pomoć, a obezbeđena joj je i psihološka podrška.

Nadležni organi nastavljaju rad na ovom slučaju, a više informacija očekuje se po okončanju istrage i zvaničnom saopštenju policije i tužilaštva.