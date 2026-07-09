Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3605, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto, prenosi Tanjug.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 102,6776.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,0 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 2,6 odsto, dok je od početka godine slabiji za 2,7 odsto.