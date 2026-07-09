Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Barajevo, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. S. (31) iz Beograda zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Akcija je sprovedena u mestu Beljina, gde su policijski službenici zaustavili automobil marke „Opel korsa“, kojim je upravljao osumnjičeni. Prilikom pregleda vozila, u gepeku je pronađeno i zaplenjeno 10 paketa sa oko 10 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana.

Prema sumnjama policije, zaplenjena droga bila je namenjena daljoj prodaji na ilegalnom tržištu. Nakon pronalaska narkotika, osumnjičeni je odmah lišen slobode, a droga je oduzeta i biće predmet daljeg veštačenja u okviru istrage.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, M. S. je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu, koje će u daljem postupku odlučivati o njegovoj odgovornosti i eventualnom određivanju pritvora.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja i utvrđivanju porekla zaplenjene droge, kao i da li je osumnjičeni delovao sam ili je bio deo šire mreže za distribuciju narkotika.