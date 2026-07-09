Pripadnici novosadske kriminalističke policije još jednom su pokazali efikasnost i odlučnost u borbi protiv kriminala, kada su brzom operativnom akcijom uhapsili S. U. (41) iz Novog Sada, osumnjičenog za teško razbojništvo.

Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni je 6. jula 2026. godine upao u jednu novosadsku prodavnicu, gde je uz pretnju nožem napao radnicu i odneo novac iz kase. Međutim, zahvaljujući brzoj reakciji policijskih službenika i dobro koordinisanom radu na terenu, osumnjičeni je ubrzo identifikovan i lišen slobode.

Tokom hapšenja kod njega su pronađeni garderoba i nož za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja krivičnog dela. Ovi predmeti biće korišćeni kao važni dokazi u daljem postupku.

Brza reakcija novosadskih inspektora pokazala je da policija odlučno reaguje na svaki oblik ugrožavanja bezbednosti građana i njihove imovine. Pravovremenim radom i efikasnim operativnim merama osumnjičeni za ovo razbojništvo brzo je pronađen, čime je poslata jasna poruka da kriminal neće biti tolerisan.

Građani koji su se zatekli u blizini mesta događaja naveli su da su bili uznemireni zbog načina na koji je razbojništvo izvršeno, ali su izrazili zadovoljstvo zbog brzine kojom su policijski službenici reagovali.

Novosadska policija nastavlja aktivnosti usmerene na suzbijanje uličnog kriminala, razbojništava i drugih krivičnih dela, sa ciljem očuvanja bezbednosti građana i njihove imovine.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, koje će odlučiti o daljem toku postupka.