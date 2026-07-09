Srbiji je potrebna temeljna reforma pravosuđa, smatra zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

On ističe da je nužno izbaciti apsolutno svaki uticaj inostranstva.

- Postoje tužioci, postoje sudije koji su, umesto da budu lojalni Republici Srbiji, lojalni nekim drugim centrima moći, nekim nevladinim organizacijama uz čiju su pomoć i izabrani na te funkcije, nekim drugim organizacijama od kojih primaju novac. Dakle, to smo sada sve u poslednjih godinu i po dana videli. Mi ne možemo da pričamo da smo mi nezavisna, suverena zemlja ukoliko imamo taj slučaj tu - kazao je Šešelj za Tanjug TV.