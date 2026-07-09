Sve više stranaca posle odmora u Srbiji odlazi kući sa istim utiskom - Beograd ih osvoji mnogo više nego što su očekivali. Upravo to dogodilo se i Amerikanki Samanti Metjuz Mekarti, koja je posle obilaska srpske prestonice priznala da joj je Beograd potpuno promenio mišljenje o velikim gradovima.

Svoje utiske podelila je na Instagramu i Fejsbuku, gde je objavila i besplatan vodič za sve koji planiraju da posete Beograd. Kaže da je stigla bez velikih očekivanja, a otišla oduševljena.

„Iskreno, nisam očekivala da će mi se Beograd ovoliko dopasti. Nisam ljubitelj velikih gradova, ali ovde je sve drugačije. Ljudi su neverovatno srdačni i gostoljubivi, a iako je ovo najveći grad u Srbiji, nema onu užurbanost koju imaju mnoge evropske prestonice“, napisala je.

Istorija na svakom koraku, ali grad pun života

Najveći utisak na nju ostavio je spoj stare istorije i moderne atmosfere.

Obišla je Kalemegdan, uživala u pogledu na ušće Save u Dunav, šetala ulicama punim kafića i, kako kaže, na svakom koraku otkrivala nešto novo.

„Oseća se da je Beograd kroz istoriju mnogo puta rušen i ponovo građen, ali upravo to mu daje poseban karakter. Istovremeno je istorijski i mlad, pun energije i života“, navela je.

Šta nikako ne treba propustiti

Samanta svima koji dolaze u Beograd preporučuje da obavezno obiđu Kalemegdan, prošetaju lokalnim pijacama, provedu dan na Adi Ciganliji i probaju domaće specijalitete.

Posebno je izdvojila pristupačne cene, dobar gradski prevoz i veliki broj mesta koja mogu da se obiđu potpuno besplatno.

Na početku svog vodiča citirala je i čuvenu rečenicu Duška Radovića:

„Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, ne bi trebalo ništa više da traži u životu. Više od toga bilo bi neskromno.“

Komentari stranaca sve govore

Njena objava brzo je privukla pažnju ljudi iz različitih zemalja, koji su podelili svoja iskustva iz Srbije.

Jedan Belgijanac napisao je da se u Beogradu osećao više kao kod kuće nego u rodnoj Belgiji, dok je Amerikanac otkrio da je prvi put došao zbog koncerta, a da mu se toliko dopalo da se redovno vraća.

„Volim sve - atmosferu, istoriju, arhitekturu, ljude, a hrana je posebna priča. Karađorđeva šnicla i ćevapi su mi omiljeni“, napisao je.

Među komentarima se našla i jedna turistkinja koja je kratko poručila:

„U Beogradu sam bila čak 30 puta. To dovoljno govori koliko ga volim.“