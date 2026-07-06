Viši sud u Podgorici osudio je Stefana Đukića na jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 10 meseci zbog podstrekavanja na napad na sudiju Biljanu Uskoković, nanošenja teške telesne povrede putem podstrekavanja i neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga, dok je njega i ostale optužene oslobodio optužbi za stvaranje kriminalne organizacije i planiranje ubistava bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića, kao i njegovog sina Petra, suspendovanog tužioca Saše Čađenovića i policajca Ivana Đokića.

Đukić je osuđen na četiri godine zatvora zbog napada na službeno lice, četiri godine zbog nanošenja teške telesne povrede putem podstrekavanja i sedam godina zbog neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga, nakon čega mu je izrečena jedinstvena kazna od 14 godina i 10 meseci.

Emil Tuzović je osuđen na osam godina zatvora zbog neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga.

Albin Salić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od godinu dana i osam meseci zbog neovlašćenog držanja oružja i eksploziva, krađe oružja i neovlašćenog držanja oružja. Sud je utvrdio da su kod njega pronađene mina i „topovska granata“, te da je, dok je bio vojnik, ukrao eksploziv i stavio ga u vojni kamion.

Branko Pejanović je osuđen na četiri godine zatvora zbog neovlašćenog držanja oružja.

Dušan Dudić je osuđen na pet godina zatvora zbog neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga.

Nino Korać i Bojan Lopičić su osuđeni na po dve godine i devet meseci zatvora zbog neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga.

Obrazlažući presudu, sud je naveo da nije zauzeo stav da su komunikacije SKAJ pravno nevažeći dokazi, već da izneti dokazi ne utvrđuju postojanje kriminalne organizacije, niti dokazuju regrutovanje i prihvatanje kriminalnog plana.

Sud je ocenio da činjenica da se većina okrivljenih od ranije poznavala nije dovoljna za zaključak da su delovali kao zločinačka organizacija, navodeći da se radi o desetinama hiljada haotičnih poruka iz kojih nije utvrđena hijerarhija niti strah od Stefana Đukića i Emila Tuzovića, koji su u optužnici označeni kao organizatori.

Sudija je takođe naveo da za neke od okrivljenih sudu nije jasno kako su se našli u optužnici.

U vezi sa napadom na sudiju Biljanu Uskoković, sud je zaključio da se ovaj deo razlikuje od optužbi koje su se odnosile na Milivoja Katnića, Zorana i Petra Lazovića, i Sašu Čađenovića, jer je u slučaju Uskoković postojala realna pretnja. Kako je objašnjeno, njoj je tokom postupka dodeljeno policijsko obezbeđenje, dok je u drugim slučajevima sve ostalo na nivou „ako“ i „da li“.

Stefan Đukić i Emil Tuzović trenutno se nalaze u pritvoru u Ukrajini zbog postupka koji se protiv njih vodi zbog sumnje na pokušaj ubistva Radoja Zvicera.