Elemirac Ž. E, koji je pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina zbog nekoliko krivičnih dela, između ostalog i silovanja, iza rešetaka će ipak provesti tri meseca manje.

Naime, u postupku po vanrednom pravnom leku, odnosno zahtevu za zaštitu zakonitosti koji je inicirala odbrana okrivljenog Ž. E. iz Elemira, Vrhovni sud Republike Srbije je delimično usvojio zahtev i dopunu zahteva za zaštitu zakonitosti, te ga osudio na jedinstvenu kaznu od 12 godina i devet meseci zatvora, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu.

“Razlozi za donošenje navedene odluke leže u tome da je Vrhovni sud prihvatio navode odbrane da se u pogledu nasilja u porodici ne radi o dva krivična dela, već o jednom. Po oceni Vrhovnog suda, iz činjeničnih opisa proizlazi postojanje kontinuiteta radnji izvršenja krivičnog dela u periodu od 12. decembra 2023. do 13. jula 2024. godine, koje je okrivljeni preduzeo u dva navrata prema svojoj vanbračnoj supruzi. Stoga proizilazi da se radi o jednom krivičnom delu nasilje u porodici”, navelo je zrenjaninsko tužilaštvo.

Ovo tužilaštvo je prethodno obavestilo javnost da je Ž. E. iz Elemira pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina zbog nekoliko krivičnih dela.

Krivični postupak, koji je vođen na osnovu optužnice Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, podignute 14. jula 2024. godine, pravosnažno je okončan presudom Apelacionog suda u Novom Sadu. Okrivljenom Ž. E. na teret su se stavljali krivično delo silovanje, na štetu oštećene L. Q, dva krivična dela nasilje u porodici, kao i krivična dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i falsifikovanje isprave.

Prvostepenom presudom, koju je prethodno doneo Viši sud u Zrenjaninu, okrivljeni je za navedena krivična dela osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 11 godina. Međutim, novosadski Apelacioni sud je usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, izjavljenu zbog odluke o krivičnoj sankciji, te Ž. E. osudio na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 13 godina. Vrhovni sud ga je naposletku osudio na 12 godina i devet meseci zatvora.