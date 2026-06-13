Britanske vlasti suočene su s ozbiljnim propustom nakon što je Bosanac Bernadin Dedić (48), muškarac osuđen za niz teških seksualnih krivičnih dela, uspeo da napusti Veliku Britaniju i da se vrati u Bosnu i Hercegovinu nakon što je greškom pušten iz zatvora.

Prema navodima britanskih medija, Dedić je početkom februara izašao iz zatvora Vorbud Skrabs u zapadnom Londonu zbog administrativne greške nastale u sudskoj proceduri. Umesto da ostane u pritvoru do okončanja postupka, dobio je slobodu nakon što je zatvorskoj upravi pogrešno dostavljena informacija da mu je odobreno jemstvo.

Nekoliko sati nakon izlaska iz zatvora napustio je Veliku Britaniju i otputovao u Bosnu i Hercegovinu koristeći pasoš Bosne i Hercegovine, budući da mu je britanska putna isprava ranije bila oduzeta tokom istrage.

U međuvremenu, porota Krunskog suda u Ajslvortu donela je jednoglasnu odluku i proglasila ga krivim po svih devet tačaka optužnice. Presuda se odnosi na više krivičnih dela, uključujući silovanje, seksualne napade, pretnje nožem i pretnje smrću. Tužilaštvo je tokom suđenja iznelo tvrdnje da je žrtva bila izložena višesatnom nasilju u kući optuženog u zapadnom Londonu. Prema iskazima iz sudskog postupka, žena je bila zastrašivana i prisiljena na seksualne radnje uz ozbiljne pretnje po život.

Posebnu pažnju javnosti izazvala je činjenica da se Dedić nije pojavio na završnici suđenja. Tokom postupka navodio je različite razloge zbog kojih ne može doputovati u Veliku Britaniju, uključujući zdravstvene probleme i povrede zadobijene u Bosni i Hercegovini. Britanske pravosudne institucije sada razmatraju naredne korake kako bi osigurale njegovo prisustvo na izricanju kazne. Ukoliko se dobrovoljno ne vrati, očekuje se pokretanje međunarodne procedure za izručenje.

Slučaj je izazvao veliku pažnju u Velikoj Britaniji, gde se postavljaju pitanja o odgovornosti za administrativni propust koji je omogućio beg osobe optužene za najteža krivična dela. Prema informacijama iz sudskog postupka, greška je nastala nakon zamene digitalnih sudskih spisa, što je dovelo do pogrešne evidencije o navodnom odobravanju jamčevine. Istraga o okolnostima njegovog puštanja iz zatvora i dalje traje, dok britanske vlasti nastoje osigurati njegovo vraćanje pred sud.

Alo/Sandzakdanas.rs

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