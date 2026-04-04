Osumnjičeni Milan S. (35) iz okoline Merošine, koji se tereti za silovanje i razbojništvo nad taksistkinjom, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju, gde se, prema navodima, branio ćutanjem.

Tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Prokuplju da mu se odredi pritvor do 30 dana. Kako je potvrđeno, odluka sudije se očekuje u narednom periodu.

Istraga u ovom slučaju se nastavlja, a prema najavama, u ponedeljak bi trebalo da bude saslušana i oštećena A. P. (28).

Od ranije poznat policiji

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni je povratnik i od ranije je poznat policiji. Do sada je više puta osuđivan i ukupno je proveo oko 11 godina na izdržavanju kazne zatvora, a u dosijeu mu se, između ostalog, nalazi i ranije krivično delo silovanje.

Incident se, kako se sumnja, dogodio u noći između 31. marta i 1. aprila, oko 3.30 časova, u selu Batušinac. Sumnja se da je Milan S. prilikom prevoženja u taksi vozilu kojim je upravljala oštećena A. P. od Niša do navedenog mesta, prema njoj primenio fizičku silu.

Nakon što joj je, kako se sumnja, oduzeo oko 7.000 dinara, napao je žrtvu, a ona je uspela da aktivira panik dugme, čime je, kako se veruje, sprečena još teža posledica. Osumnjičeni je ubrzo nakon događaja uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje, nakon čega je saslušan u tužilaštvu.

Svedočenje cimera iz zatvora

- Bio sam u pritvoru sa njim. Čovek je zver, čak i nama koji smo tada bili tu kada je izvršio prošlo krivično delo nasilničko ponašanje, bilo je nelagodno da smo sa njim u istoj prostoriji. Samo je vikao, svakakve priče je pričao, da se naježiš od samog njegovog pogleda. Znalo se da čim izađe opet će da učini ko zna koje zverstvo - ispričao je jedan čovek iz okoline Prokuplja koji je sa osumnjičenim proveo određeno vreme iza rešetaka.

