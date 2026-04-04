Milan S. (37), silovatelj iz Merošine, osumnjičen za napad na taksistkinju (27) u noći između 31. marta i 1. aprila, samo nekoliko dana pre jezivog zločina, javno je isticao mržnju i osudu prema ženama.

On je na društvenim mrežama sramno i na najbrutalniji način vređao ženski rod.

Naime, Milan je najpre istakao kako sebe smatra "visokomoralnom osobom" koja je uvek blagonaklona prema nežnijem polu, ali da smatra da žene to ne zaslužuju?! On je konstantno ponavljao pitanja koja se tiču vernosti i odanosti partneru. Žene je nazivao najpogrdnijim imenima i govorio da ih sve smatra prostitutkama koje ga ne cene. Prema priči koju je plasirao, on lepši pol, navodno, čuva i brine o njima, dok ga one konstantno lažu?!

- Samo nekoliko dana kasnije demantovao je samog sebe i to počinivši najstrašnije krivično delo nad jednom ženom, koja mu ništa nije skrivila. Nadamo se da će doveka ostati u zatvoru, jer očigledno je reč o poremećenom umu, kome nije mesto na sloboi - kaže sagovornik.

Osumnjičeni silovatelj je u svom video obraćanju na društvenim mrežama tvrdio i "da su sve žene neverne i da ne zaslužuju bilo kakav vid dobrog ophođenja". Uvrede i psovke je samo nizao, a sebe uzdizao i predstavljao "kao žrtvu koja je iskorišćena". Tokom njegovog monologa mogla se jasno primetiti ogorčenost i mržnja koju čuva u sebi.

Mržnju prema ženama koju je širio na mrežama nekoliko dana kasnije je, kako se sumnja, eskalirala napadom na devojku koja je vozila taksi.

Inače, Milan S. ranije je osuđivan za niz gnusnih krivičnih dela i do sada je kažnjavan zatvorom u ukupnom trajanju od 11 godina. On je osuđivan za pokušaj ubistva, silovanje, pokušaj silovanja, razbojništvo, nanošenje teških telesnih povreda, napad na policiju i nasilničko ponašanje, a među žrtvama je bilo i maloletnika.

Jedan od njegovih cimera iz zatvora ga je opisao kao "čoveka zver".

Alo/Kurir

