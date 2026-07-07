Policija u Novom Pazaru identifikovala je i privela na informativni razgovor S. G. (21) povodom snimka koji se prethodnih dana pojavio na društvenim mrežama i izazvao veliku pažnju javnosti.



Prema informacijama do kojih je došao naš portal, policija je odmah po saznanju za sporni video preduzela mere iz svoje nadležnosti, identifikovala osobu koja se nalazi na snimku i obavila razgovor sa njom.

Kako saznajemo, protiv S. G. biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave zbog prosjačenja.

Snimak kao dokaz

Na snimku, koji je izazvao brojne reakcije u javnosti, vidi se grupa maloletnika u kontaktu sa odraslim muškarcem. Zbog zaštite maloletnika, redakcija neće objavljivati njihove identitete niti druge podatke na osnovu kojih bi mogli biti prepoznati.

Povodom snimka, policija je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti, dok se nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog slučaja.

U međuvremenu, u javnosti su se pojavili navodi da bi sličnih situacija moglo biti i na drugim lokacijama u gradu. Ti navodi za sada nisu potvrđeni i biće predmet provere nadležnih organa.

Dalji postupak zavisiće od rezultata provere, dok će nadležni organi utvrditi da li postoje elementi za preduzimanje dodatnih mera u skladu sa zakonom.