Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 5 časova na magistralnom putu Prijepolje – Brodarevo, u mestu Strugovi, kada je putnički automobil iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa kolovoza i završio u reci Lim.

U ovoj nezgodi jedna osoba je povređena i nakon ukazane pomoći na licu mesta prevezena je vozilom Hitne pomoći u Dom zdravlja u Prijepolju, gde je zbrinuta. Za sada nije poznat stepen povreda.

Na mesto nesreće odmah su izašli pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice. U akciji spasavanja i obezbeđivanja terena učestvovala su četiri vatrogasca-spasioca sa dva vozila.

Prema prvim informacijama, automobil je nakon sletanja završio u vodi, a intervencija je bila usmerena na bezbedno zbrinjavanje povređene osobe i kontrolu situacije na licu mesta.

Uzrok nesreće za sada nije poznat. Policija je obavila uviđaj, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do sletanja vozila u reku Lim.

Pink