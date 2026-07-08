Jedna kratka matematička mozgalica ovih dana ponovo je postala hit na društvenim mrežama i forumima, gde hiljade ljudi pokušava da dođe do tačnog rešenja. Iako na prvi pogled deluje kao zadatak koji bi rešio svaki osnovac, veliki broj odraslih pravi istu grešku i dolazi do pogrešnog odgovora.

Upravo zbog toga ova jednačina izazvala je brojne rasprave, a korisnici interneta podelili su se oko toga koje je rešenje ispravno.

Možete li da rešite zadatak bez kalkulatora?

Pre nego što nastavite da čitate, pokušajte sami da rešite sledeću jednačinu:

8 + 2 × 5 ÷ 8 = ?

Nemojte koristiti kalkulator i nemojte žuriti. Upravo brzopletost je razlog zbog kojeg većina ljudi pogreši.

Ako ste dobili 6,25, niste jedini. To je odgovor koji se najčešće pojavljuje među korisnicima interneta, ali nije tačan.

Gde nastaje greška?

Najveći problem je to što mnogi računaju izraz onim redom kojim ga čitaju – sleva nadesno.

Tako prvo saberu 8 + 2, dobiju 10, zatim taj broj pomnože sa 5 i na kraju podele sa 8. Na taj način stižu do rezultata 6,25, koji nije ispravan.

Matematika, međutim, ima jasno određena pravila kojih se treba pridržavati bez obzira na to koliko izraz deluje jednostavno.

Pravilo koje mnogi zaboravljaju

Za rešavanje ovakvih zadataka koristi se pravilo poznato kao BODMAS (ili PEMDAS u pojedinim zemljama), koje određuje redosled računskih operacija.

Prvo se rešavaju:

zagrade,

stepenovanje,

množenje i deljenje (redom sleva nadesno),

sabiranje i oduzimanje.

Pošto u ovom zadatku nema zagrada ni stepenovanja, prvo se računaju množenje i deljenje.

Koraci izgledaju ovako:

2 × 5 = 10

10 ÷ 8 = 1,25

8 + 1,25 = 9,25

Tačan odgovor

Kada se ispoštuje pravilan redosled računskih operacija, dobija se rezultat:

8 + 2 × 5 ÷ 8 = 9,25

Upravo zato je 9,25 jedino tačno rešenje ovog zadatka.

Zašto ovakve mozgalice postaju viralne?

Matematičke zagonetke poput ove redovno izazivaju polemike na društvenim mrežama jer izgledaju veoma jednostavno, ali lako prevare one koji zaborave osnovna pravila računanja.

Mnogi rešavaju zadatak instinktivno, bez razmišljanja o redosledu operacija, pa upravo zbog toga dolaze do pogrešnog rezultata.

Zbog toga ovakve mozgalice nisu samo zabava, već i dobar podsetnik na pravila koja smo učili još u osnovnoj školi, ali ih vremenom često zaboravimo.