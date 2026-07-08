Muškarac star oko 35 godina povređen je sinoć u Beogradu nakon što je zadobio povrede nanete oštrim predmetom.

Prema nezvaničnim informacijama, on je zadobio dve ubodne rane — jednu u predelu obraza, a drugu u predelu leđa.

Povređenom je ukazana medicinska pomoć, nakon čega su lekari konstatovali teške telesne povrede. Njegovo dalje zbrinjavanje nastavljeno je u skladu sa procenom zdravstvenog stanja.

Za sada nije poznato kako je došlo do napada, kao ni da li je policija identifikovala osobu koja je nanela povrede.

Nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti događaja.

Blic