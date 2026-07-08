Bela odeća je nezaobilazan izbor tokom leta, ali ima jednu manu koju gotovo svi dobro poznaju – veoma lako dobija žute mrlje. Tragovi oko kragne, ispod pazuha i na rukavima često ostaju čak i nakon pranja, pa omiljene bele majice i košulje brzo izgube svež izgled.

Najčešći krivci nisu samo znoj i dezodorans, već i kreme sa zaštitnim faktorom (SPF), losioni za telo i drugi kozmetički proizvodi koji dolaze u kontakt sa tkaninom.

Dobra vest je da nije potrebno kupovati skupe izbeljivače niti koristiti agresivna hemijska sredstva. Uz nekoliko sastojaka koje većina već ima u kuhinji možete uspešno ukloniti tvrdokorne žute fleke.

Tajna je u predtretmanu pre pranja

Umesto da odeću odmah ubacite u veš-mašinu, najpre tretirajte mesta na kojima su se pojavile mrlje.

Na žute fleke nanesite nekoliko kapi deterdženta za pranje sudova, a zatim obilno pospite sodom bikarbonom. Lagano utrljajte prstima kako biste napravili gustu pastu.

Deterdžent za sudove pomaže u razlaganju masnih tragova koje ostavljaju kreme za sunčanje, dezodoransi i losioni, dok soda bikarbona doprinosi uklanjanju nečistoća i neprijatnih mirisa.

Potapanje u rastvor sode i sirćeta

Napunite lavor ili sudoperu toplom vodom, pa dodajte:

jednu šolju alkoholnog (belog) sirćeta,

dve kašike sode bikarbone.

Normalno je da rastvor počne da peni – to znači da je reakcija između sastojaka počela.

Ubacite odeću u rastvor i ostavite da se natapa između tri i četiri sata kako bi sastojci delovali na tvrdokorne mrlje.

Završni trik tokom pranja

Nakon natapanja lagano iscedite odeću i prebacite je u veš-mašinu.

Za najbolje rezultate:

dodajte uobičajeni deterdžent za pranje,

u pregradu za omekšivač sipajte još pola šolje belog alkoholnog sirćeta,

uključite program na 30 ili 40 stepeni koji traje oko sat vremena.

Posle pranja odeću osušite na suncu, jer UV zraci prirodno doprinose dodatnom izbeljivanju bele tkanine.

Kako sprečiti nastanak novih žutih mrlja?

Da bi bela odeća što duže ostala besprekorno čista, korisno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:

sačekajte da se dezodorans i krema za sunčanje potpuno upiju pre oblačenja,

bele majice perite što pre nakon nošenja,

ne ostavljajte zaprljanu odeću danima u korpi za veš,

povremeno koristite sodu bikarbonu ili alkoholno sirće kao prirodne saveznike u održavanju beline.

Uz ovaj jednostavan trik, žute mrlje od znoja, dezodoransa i SPF krema mogu se ukloniti bez skupih preparata, a bela odeća će ponovo izgledati čisto, sveže i kao nova.