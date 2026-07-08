Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Goran Mihajlović upozorava da takvi naslovi nemaju uporište u struci i da građani treba da se oslanjaju isključivo na zvanične prognoze i upozorenja.

Mihajlović je istakao da je vremenska prognoza za naredne dane umerena i bez ekstremnih pojava.

"Danas jedna, da kažemo, umerena prognoza u smislu temperatura u granicama proseka. Ima uslova za kratkotrajne padavine. Ništa dramatično i to je ono što je prava vest. A ovi naslovi koji se javljaju uglavnom nemaju veze sa meteorologijom kao naukom“, rekao je Mihajlović.

Objašnjava da se razlika između stručne prognoze i senzacionalističkih objava najlakše prepoznaje po načinu na koji su formulisane.

"Prava meteorološka prognoza nikada nema tako jedan bombastičan naslov. Upozorenja i prognoze su tu pre svega da vas informišu, a svi ovi naslovi potiču iz želje za senzacionalizmom i jurenjem klikova“, naveo je Mihajlović.

Prema njegovim rečima, dodatnu zabunu stvaraju i netačna merenja temperature, poput onih koja se vrše direktno na asfaltu ili na suncu, suprotno propisanim meteorološkim standardima.

Kako se izdaju upozorenja

Govoreći o sistemu upozorenja, Mihajlović je naglasio da Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenja isključivo u skladu sa propisanim kriterijumima.

"Upozorenja se izdaju u skladu sa propisima i pravilnikom, gde su propisane vrednosti za žuto, narandžasto i crveno upozorenje, kao i vrednosti kada se pokreće sistem SMS hitnih informacija“, istakao je Mihajlović.

Dodao je da su sve SMS poruke koje su do sada upućene građanima bile opravdane i zasnovane na proceni rizika.

"Nismo imali ono što zovemo lažni alarm. Sve informacije koje su išle SMS-om bile su za određenu teritoriju i adekvatne“, rekao je Mihajlović.

Osvrćući se na sve češće prognoze koje se pojavljuju na društvenim mrežama, upozorio je da među njima ima i onih koje nemaju naučno utemeljenje.

"Postoji nekoliko tih nadrimeteorologa različitog obrazovanja. Najčešće u toj želji za medijskim prostorom i senzacionalizmom sa tih strana možete da vidite vesti koje su potpuno neutemeljene u meteorologiji kao nauci“, naveo je Mihajlović.

"Nije moguće prognozirati ekstremne temperature mesec dana ranije"

On je naglasio da nije moguće sa pouzdanošću prognozirati ekstremne temperature mesec dana unapred.

"Izjaviti da će za trideset dana biti temperatura takva i takva, da će, ne znam, dvadeset osmog jula biti pedeset pet stepeni – to nema utemeljenje“, poručio je Mihajlović.

Prema aktuelnim prognozama RHMZ-a, narednih sedam dana očekuje se prijatno julsko vreme sa maksimalnim temperaturama od 28 do 33 stepena, dok se u poslednjoj dekadi jula može očekivati kraći toplotni talas sa temperaturama do 37 ili 38 stepeni.

"Nema utemeljenja za ono što se već sada pojavilo da će biti 45 stepeni, da će biti pet stepeni toplije nego što je bilo. To su poluinformacije koje su se, zarad medijskog prostora i senzacionalizma, pojavile, ali nisu podaci zvanične i referentne institucije“, naglasio je Mihajlović.

Govoreći o vremenskim prilikama u Evropi, podsetio je da su Francuska i Španija početkom leta bile pogođene znatno intenzivnijim toplotnim talasom nego Srbija, gde se topao vazduh delimično transformisao prilikom premeštanja.

"Ne očekujemo da do kraja jula budu tako ekstremne temperature. Narednih sedam dana biće prijatno toplo vreme, a kraj jula nešto topliji, ali ne ekstremno topao“, zaključio je Mihajlović.

(RTS)