Mnogi veruju da je za savršeno beo zid dovoljno kupiti kvalitetnu farbu, uzeti valjak i preći preko površine. Međutim, kada se boja osuši, često se pojave fleke, pruge ili delovi koji izgledaju svetlije i tamnije od ostatka zida.

Na prvi pogled deluje kao da je problem u farbi, ali stručnjaci ističu da je uzrok najčešće u lošoj pripremi podloge, nepravilnom nanošenju boje ili izboru alata.

Majstor moler Endi Hansen, član stručne mreže EXPERTS Circle, otkrio je koje greške najčešće dovode do neujednačenog izgleda zidova nakon krečenja.

Sve počinje pripremom zida

Jedan od glavnih razloga zbog kojih zid posle krečenja izgleda neujednačeno jeste sama podloga. Iako površina može delovati spremno za farbanje, različiti delovi zida često različito upijaju boju.

Poseban problem predstavljaju sveže gletovane površine, mesta koja su naknadno popravljana ili zidovi koji snažno upijaju vlagu. U takvim slučajevima boja se ne raspoređuje ravnomerno, pa nakon sušenja ostaju vidljivi prelazi.

Zbog toga stručnjaci preporučuju nanošenje prajmera pre krečenja, jer on ujednačava upijanje boje i doprinosi ravnomernom završnom izgledu.

Štednja na farbi često se vidi na zidu

Jedna od najčešćih grešaka jeste pokušaj da se sa što manje farbe prekrije što veća površina.

Kada se valjak previše razvlači, na zid se nanosi premalo materijala, pa bela boja ne može da obezbedi potpunu pokrivnost. Rezultat su fleke, pruge i takozvani "oblaci", kroz koje se nazire prethodni sloj.

Da bi se to izbeglo, valjak treba ravnomerno natopiti bojom, a zid krečiti metodom "mokro na mokro", kako bi se svi potezi lepo spojili.

Kvalitet valjka pravi veliku razliku

Na konačan rezultat ne utiče samo kvalitet farbe, već i alat kojim se ona nanosi.

Jeftiniji valjci često ne upijaju dovoljno boje i ne raspoređuju je ravnomerno, zbog čega tragovi ostaju vidljivi već tokom rada.

Za glatke zidove preporučuju se valjci sa kraćim vlaknima, dok su za grublje površine bolji modeli sa dužim vlaknima. Kvalitetan alat može znatno olakšati posao i doprineti profesionalnijem rezultatu.

Drugi sloj ne treba nanositi prerano

Želja da se posao što pre završi često dovodi do greške – drugi sloj boje nanosi se pre nego što se prvi potpuno osuši.

U tom slučaju slojevi se ne povezuju kako treba, pa se na zidu mogu pojaviti fleke, pruge ili razlike u sjaju.

Zato je važno poštovati vreme sušenja koje preporučuje proizvođač, uzimajući u obzir temperaturu, vlažnost vazduha i provetrenost prostorije.

Nije svaka bela boja ista

Mnogi misle da će svaka bela farba dati isti rezultat, ali razlike između proizvoda mogu biti značajne, naročito kada je reč o pokrivnosti.

Ako se prekrivaju tamni ili intenzivno obojeni zidovi, važno je obratiti pažnju na klasu pokrivanja. Kvalitetnije boje često već posle jednog sloja daju znatno bolji rezultat, što može uštedeti i vreme i materijal.

Pravilna tehnika odlučuje o završnom izgledu

Čak ni najbolja farba i najkvalitetniji alat neće dati dobar rezultat ako se zid ne kreči pravilnom tehnikom.

Boju treba nanositi ravnomerno, bez dugih pauza između poteza. Ako se valjkom ponovo prelazi preko dela zida koji je već počeo da se suši, vrlo lako nastaju vidljivi prelazi.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se zidovi kreče deo po deo i da se svaka celina završi u jednom kontinuitetu.

Uz dobru pripremu, kvalitetnu farbu, odgovarajući alat i pravilnu tehniku, mnogo je lakše postići ujednačen, čist i profesionalan izgled zidova.