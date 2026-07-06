Dvojica mladića srpsko-nemačkog porekla starosti 21 i 24 godine uhapšena su pod sumnjom da su na lokalnoj benzinskoj pumpi nakon masovne tuče iz vatrenog oružja teško povredili dvojicu muškaraca, a potom jednog od njih pregazili automobilom.

Miran četvrtak uveče u nemačkom gradiću Altenštajgu pretvorio se u poprište brutalnog obračuna.

Prema zvaničnim informacijama iz istrage, incident je započeo kao verbalni sukob između sedmorice poznanika. Svađa je ubrzo prerasla u fizički obračun, tokom kojeg su osumnjičeni potegli oružje i ispalili više hitaca u pravcu dvojice muškaraca starosti 23 i 48 godina.

Nakon što su žrtve pale na asfalt, osumnjičeni su seli u automobil i u bekstvu svesno krenuli vozilom na povređene. Jedan od ranjenih muškaraca završio je pod točkovima automobila i zadobio teške telesne povrede.

Uspaničeni svedoci odmah su alarmirali policiju, koja je pokrenula opsežnu akciju potrage na teritoriji celog okruga Kalv. Putevi su blokirani, a u lociranje sumnjivog vozila uključen je i policijski helikopter. Begunci su ubrzo opkoljeni u obližnjem mestu Bad Vildbad, gde su, shvativši da nemaju izlaza, podigli ruke i predali se specijalnim jedinicama bez otpora. Kod njih je pronađeno i zaplenjeno vatreno oružje koje je odmah poslato na balističko veštačenje.

Bilans ovog sukoba zasad je sedam povređenih i hospitalizovanih osoba. Među njima su dvojica upucanih muškaraca, sami napadači koji su povređeni u tuči, kao i još trojica učesnika incidenta. Prema izveštajima lekara, niko od njih nije u životnoj opasnosti, ali su povrede kvalifikovane kao teške.

Istragu vodi kriminalistička policija Kalva u saradnji sa tužilaštvom u Tibingenu. Nadležni sudija odredio je pritvor za dvojicu glavnih osumnjičenih, uz meru striktnog razdvajanja u različite kazneno-popravne ustanove kako bi se sprečilo dogovaranje odbrane i uticaj na dalji tok istrage.

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