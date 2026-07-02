Tokom visokih temperatura, šminka može da se uništi već nakon nekoliko minuta provedenih na suncu. Zbog toga je tokom letnjih dana važno prilagoditi rutinu šminkanja kako bi lice izgledalo sveže i postojano što duže.

Profesionalni šminkeri ističu da ključ nije u težim proizvodima, već u laganoj nezi i pravilnoj pripremi kože.

Zaboravite teške pudere

Ako pokušate da sprečite sjaj lica korišćenjem pudera u kamenu ili prahu, efekat može biti suprotan – umesto mat izgleda, može se naglasiti tekstura kože i sitne bore.

Umesto toga, preporučuje se BB krema, koja je laganija i dozvoljava koži da diše, dok istovremeno pruža ujednačen ten.

Nakon nanošenja, višak proizvoda možete ukloniti blagim tapkanjem papirne maramice kako biste izbegli osećaj težine na licu.

Ohladite lice pre šminkanja

Jedan od najvažnijih saveta jeste da se šminka ne nanosi odmah nakon tuširanja ili izlaganja toploti.

Stručnjaci savetuju da se sačeka barem 10 minuta kako bi se koža prirodno ohladila. Ako ste u žurbi, dovoljno je da lice operete hladnom vodom kako biste snizili temperaturu kože pre šminkanja.

Na toplo lice naneta šminka brže “tone” u kožu i lakše se razmazuje, što dovodi do njenog bržeg propadanja.

Prajmer kao obavezna baza

Leti, prajmer postaje gotovo neizostavan korak.

On pomaže da šminka duže ostane na mestu i da se smanji uticaj znojenja i vlage. Preporučuje se upotreba prajmera bez ulja, posebno u kombinaciji sa BB kremom ili laganim puderom.

Manje je više

Tokom vrućih dana, minimalna šminka daje najbolje rezultate.

Umesto teških slojeva, dovoljno je:

lagana BB krema

korektor za nesavršenosti

malo maskare

neutralni ruž ili sjaj

Na ovaj način lice izgleda sveže i prirodno, a šminka duže ostaje postojana čak i na visokim temperaturama.

Prilagođavanjem rutine i izborom lakših proizvoda moguće je izbeći “topljenje” šminke i zadržati uredan izgled tokom celog dana, čak i u najtoplijim letnjim uslovima.