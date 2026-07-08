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Dvojica povređenih u raketnom napadu na ukrajinsku prestonicu Kijev

Ruski napadi na Ukrajinu:Povređeno najmanje 6 osoba, oštećene zgrade i infrastruktura.

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Ukrajinski dron ponovo udario na civile

Dron ukrajinskih Oružanih snaga napao je autobus koji je saobraćao od Krasnodara do Melitopolja, objavio je gubernator Zaporoške oblasti Evgenije Balicki.

„Ovo je očigledan teroristički čin“, naglasio je Balicki.

Potpuni haos u Tatarstanu; Najveća rafinerija van upotrebe

Ponovo dronovima pogođena rafinerija nafte u oblasti Saratov. Prema onome što pišu Kyiv Independent i Kyiv Post, istoimena rafinerija do sada je gađana više od 10 puta.

Osim ovog napada, Kyiv Post navodi da je udar izveden i na dva naftna postrojenja u Republici Tatarstan, dok Nexta navodi kako je napad izvršen i na vazdušnu bazu Borisoglebsk, koja se nalazi u Voronješkoj oblasti.

I ta je baza, u kojoj su bili smješteni borbeni avioni Su-34 i Su-25, već ranije je bila meta dronova i na nju su od 2024. izvršena najmanje tri napada.

Rusija pogodila objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa

Ruske oružane snage izvele su noćni napad na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju ruskog ministarstva navedeno je da je napad izveden "kao odgovor na terorističke napade na civilnu infrastrukturu", koristeći precizno navođeno oružje sa kopna, prenele su RIA Novosti.

Kako se navodi, pogođeni su objekti kompanije "Samsung Ukrajina", gde su se proizvodile i skladištile komponente za rakete FP-5 "Flamingo", kao i radionica za sklapanje bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa.

Lokalni ukrajinski mediji su preneli da je tokom noći u Kijevu odjeknulo više eksplozija, dok su se sirene za vazdušnu opasnost oglasile širom prestonice.

Stanovnicima KIjeva naloženo da ostanu u skloništima

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je jutros da su ruske snage pokrenule napad balističkim raketama na ukrajinsku prestonicu.

On je naveo da je pogođeno više objekata i da su buknuli požari u nekoliko gradskih okruga.

Gori fabrika u Kijevu

Rusija je pogodila industrijsko postrojenje kompanije „Samsung-Ukrajina” u Kijevu.

Dva tankera oštećena u napadu drona u Taganroškom zalivu u Rusiji

Dva tankera na putu ka Rostovu na Donu oštećena su u napadu dronom u Taganroškom zalivu, a dve osobe su povređene, izjavio je gubernator Rostovske oblasti Jurij Sljusar.

Prema njegovim rečima, dve osobe su zadobile lakše povrede. "Jedna osoba je zbrinuta na licu mesta, dok je druga prevezena u bolnicu. Odbili su hospitalizaciju", rekao je Sljusar u objavi na platformi Maks, prenosi TASS.

Gubernator je dodao da je posada na jednom od brodova morala da bude evakuisana. "Oštećeni tankeri su bili prazni, bez ikakvih naftnih derivata", rekao je on.

Ruski napadi na Ukrajinu:Povređeno najmanje 6 osoba, oštećene zgrade i infrastruktura

Najmanje šest osoba povređeno je tokom noćnih ruskih napada na Kijev i Harkov, dok su u više delova Ukrajine izbili požari i pričinjena je materijalna šteta na stambenim i infrastrukturnim objektima, saopštili su danas ukrajinski zvaničnici.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je da su dve osobe povređene u raketnom napadu na Kijev, preneo je Ukrinform. Prema navodima spasilaca, nakon napada izbili su požari u Desnjanskom i Svjatošinskom okrugu ukrajinske prestonice.

U Svjatošinskom okrugu vatra je zahvatila upravnu zgradu i skladište, dok je na drugoj lokaciji izbio požar u garažama, ali je on kasnije ugašen. U granatiranju su oštećeni i jedna upravna zgrada, kao i tramvaji.

Najmanje devet osoba povređeno u ruskom napadu na Odesu

Najmanje devet osoba povređeno je danas u ruskom napadu na Odesu, od kojih jedna teško, saopštio je načelnik Odeske vojne uprave Serhij Lisak.

On je objavio na Telegramu da je hospitalizovano pet povređenih osoba. U ruskom napadu na Odesu oštećena je infrastruktura, preneo je Ukrinform.

Zelenski: Ukrajina i Estonija potpisale sporazum o saradnji u odbrani

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su Ukrajina i Estonija potpisale sporazum o saradnji u oblasti odbrane u okviru inicijative "Sporazum o dronovima", koji predviđa zajednički razvoj odbrambene proizvodnje i jačanje kapaciteta za zaštitu vazdušnog prostora dve zemlje.

Zelenski je, nakon sastanka sa premijerom Estonije Kristenom Mihalom u Ankari, saopštio da potpisani sporazum predstavlja korak ka intenziviranju saradnje dve zemlje, ali i potvrdu međusobnog poverenja.

"Potpisujemo ovakav sporazum sa veoma bliskim prijateljem i to za nas ima veliki značaj. Zajednički ćemo razvijati odbrambenu proizvodnju u obe zemlje, uključujući ključne kapacitete za zaštitu našeg neba“, naveo je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

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