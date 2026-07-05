Američka mornarica saopštila je danas da je obustavila potragu za članom posade helikoptera koji je prijavljen kao nestao u Arabijskom moru 1. jula.

Peta flota američke mornarice je saopštila da su mornarica i vazduhoplovstvo obustavili potragu za članom posade helikoptera MH-60S Sihok (Seahawk), koji je izvršio prinudno sletanje u Arabijskom moru, prenosi Rojters.

U saopštenju se navodi da je mornar bio raspoređen u eskadrili na nosaču aviona USS Džordž H.W. Buš i da je akcija potrage i spasavanje trajala više od 102 sata.

Tokom akcije spasavanja pretražena je površina od 14.000 kvadratnih milja. Još tri pripadnika američke vojske je povređeno kada je helikopter 1. jula izvršio prinudno sletanje u Arabijsko more.

Uzrok pada helikoptera je pod istragom, a mornarica je nakon incidenta saopštila da "nema naznaka da je vanredni događaj izazvan neprijateljskim dejstvom".