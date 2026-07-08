Predug boravak na suncu bez odgovarajuće zaštite često dovodi do crvenila, peckanja i neprijatnog osećaja zategnutosti kože. Kada se pojave prvi znaci opekotina, mnogi posežu za kućnim preparatima koji mogu pružiti osećaj hlađenja i olakšanja.

Jedan od poznatih narodnih recepata zasniva se na kombinaciji krastavca i mleka – namirnica koje se često već nalaze u svakom domaćinstvu.

Ipak, važno je naglasiti da ovakvi kućni tretmani mogu pomoći kod blagih iritacija kože, ali ne mogu zameniti medicinsku pomoć kod ozbiljnih opekotina.

Kako napraviti oblog od krastavca i mleka?

Za pripremu ove jednostavne mešavine potrebno je:

1 svež krastavac,

mala količina rashlađenog mleka.

Krastavac prvo treba sitno iseckati i izgnječiti ili ispasirati dok se ne dobije kašasta smesa. Nakon toga dodaje se malo hladnog mleka i sve se dobro pomeša.

Dobijena mešavina nanosi se direktno na crvena i nadražena mesta na koži. Preporučuje se da deluje oko 15 do 20 minuta, nakon čega se može nežno isprati.

Postupak se, prema iskustvima korisnika, može ponoviti više puta tokom dana ukoliko prija koži.

Zašto se koriste krastavac i mleko?

Krastavac sadrži veliki procenat vode, zbog čega daje osećaj svežine i hlađenja kada se nanese na kožu.

Mleko sadrži proteine i masti koji mogu doprineti osećaju mekoće kože i ublažiti neprijatan osećaj zatezanja nakon izlaganja suncu.

Upravo zbog kombinacije osvežavajućeg efekta i prijatnog osećaja na koži, ova mešavina se često koristi u tradicionalnim savetima za negu nakon sunčanja.

Šta još može pomoći kod blagih opekotina?

Pored rashlađivanja kože, kod blažih opekotina od sunca korisno je:

skloniti se sa direktnog sunca,

unositi dovoljno tečnosti,

koristiti blage preparate za hidrataciju kože,

izbegavati dodatno izlaganje suncu dok se koža ne oporavi.

Važno je izbegavati agresivno trljanje kože i proizvode koji mogu dodatno izazvati iritaciju.

Kada opekotine zahtevaju lekarsku pomoć?

Kućni tretmani nisu dovoljni ukoliko se pojave ozbiljniji simptomi.

Lekaru se treba obratiti ako se jave:

veliki plikovi,

jak i trajan bol,

povišena telesna temperatura,

mučnina,

izražena slabost,

glavobolja ili znaci dehidracije.

Takvi simptomi mogu ukazivati na ozbiljniju reakciju organizma nakon prekomernog izlaganja suncu i zahtevaju stručnu procenu.