Bliskost između partnera ne gradi se samo kroz velike romantične geste, već pre svega kroz svakodnevnu komunikaciju, poverenje i sposobnost da se otvoreno govori o željama i potrebama. Ipak, upravo u tim segmentima mnogi parovi prave greške koje vremenom mogu ozbiljno narušiti odnos.

Seksualna terapeutkinja i autorka vodiča Sex Talks, Vanesa Marin, ističe da je način na koji partneri pokazuju želju za intimnošću jedna od tema o kojoj se najređe govori, iako ima veliki uticaj na kvalitet veze. Prema njenim procenama, čak 83% parova ima poteškoće u iniciranju intimnosti ili se zbog toga često suočava sa nerazumevanjem i razočaranjem.

Strah od odbijanja kao najveća prepreka

Prema rečima stručnjakinje, jedan od glavnih razloga zbog kojih partneri izbegavaju otvoreno izražavanje želje za bliskošću jeste strah od odbijanja.

Umesto iskrene komunikacije, mnogi se oslanjaju na nejasne signale ili očekuju da partner “pogodi” njihove potrebe. Takav način komunikacije često dovodi do nesporazuma, osećaja udaljenosti i emotivnog povlačenja.

Ovaj obrazac, kako objašnjava Marin, često se prenosi i na druge aspekte veze, pa partneri izbegavaju i razgovore o emocijama, problemima i ličnim potrebama, što dodatno produbljuje distancu.

Otvorena komunikacija kao ključ odnosa

Stručnjaci naglašavaju da je iskren razgovor jedan od najvažnijih temelja stabilne veze.

Umesto oslanjanja na pretpostavke, mnogo je zdravije otvoreno razgovarati o tome šta partnerima prija, ali i prihvatiti činjenicu da druga strana ponekad neće biti raspoložena za bliskost.

Važno je da odbijanje ne bude shvaćeno lično, već kao prirodan deo odnosa u kojem oba partnera imaju pravo da izraze svoje potrebe i granice bez pritiska ili krivice.

Male stvari koje prave veliku razliku

Vanesa Marin posebno naglašava značaj svakodnevnih sitnica koje jačaju povezanost između partnera.

To mogu biti:

topla poruka tokom dana

zagrljaj bez posebnog povoda

iskren kompliment

nežan dodir bez očekivanja

Takvi mali gestovi, kako ističe, jačaju osećaj sigurnosti, bliskosti i poverenja, što dugoročno pozitivno utiče na kvalitet veze.

Veza se gradi svakog dana

Kvalitetan odnos ne zavisi samo od velikih izjava ljubavi, već od dosledne, iskrene komunikacije i međusobnog razumevanja u svakodnevnim situacijama.

Kako zaključuje stručnjakinja, upravo u tim malim, naizgled nevažnim trenucima, krije se razlika između odnosa koji traje i onog koji se postepeno udaljava.