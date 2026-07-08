Pevač Andrija Bajić napustio nas je u 89. godini života, a tužnu vest je potvrdila njegova supruga Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana.

- Bože uzmi me. Molila sam Boga da uzme od mene godine da ih da njemu, da mu produži život. Sve sam učinila što sam mogla - rekla je ona kroz suze i otkrila od čega je preminuo.

- On je imao samo urinarnu infekciju katetera. Ništa više. Bubrege smo lečili tolike godine, trebalo je da ide na dijalizu. Nije smeo da pije lekove zbog bubrega. Otišao je na urologiju zbog te bakterije međutim tamo šta se dešavalo ne znam. Jednostavno je dobio moždani udar, mučilo ga je nešto, ali nije rekao šta. Rekao mi je samo i u Pančevu i u Beogradu: "Daće Bog da izađem, sve će biti drugačije" - rekla je Cana za Telegraf.

Povodom tužne vesti kontaktirali smo pevačicu Milenu Plavšić koja je izuzetno poštovala i volela Andriju Bajića kao i njegovom pokojnog brata Tomislava koji su zajedno činili dvojac „Braća Bajić“

-Putem medija sam saznala da je Andrija preminuo. Nisam ni znala da je bio bolestan. Pre izvesnog vremena javio mi se porukom, a Cana mi je rekla da ćemo se uskoro naći na kafi. Rekla sam joj da će mi biti baš drago, ali nažalost do toga nije došlo – rekla je za Alo Milena, te se prisetila poznanstva koje traje decenijama.

-Za Andriju me vežu najlepše uspomene. Dok je pevao sa Tomom, imali smo mnogo zajedničkih nastupa. Bio je divan čovek, nikada nikoga nije uvredio i uvek je bio prijatan prema svima. Mnogo mi je žao zbog njegovog odlaska, ali protiv toga, nažalost, ne možemo. Porodici, a posebno Cani, upućujem iskreno saučešće – iskreno je govorila pevačica, a zatim se osvrnula na zlurade komentare koji se nižu na račun Cane i njenog odnosa sa Bajićevim ćerkama.

- Ne želim da se mešam u njihove privatne stvari niti da komentarišem bilo kakve priče koje se pojavljuju u javnosti. O Andriji mogu da kažem samo najlepše. Znam da je bio dobar i sa Canom i sa ćerkama. Nikada ne bih iznela nijednu ružnu reč o njemu. Poznajem ga još od početka njegove karijere. Bio je veliki autor, pisao je pesme i često ih davao drugima, ne razmišljajući o zaradi i ličnoj koristi. Kada ode čovek sa takvom dušom i karakterom, čovek samo može da kaže da je zaslužio da živi još 200 godina. Snimao je za Jugoton, srce me zaboli kada odlaze ovakve kolege. Koliko znam, nije dugo bolovao. Cana je sve vreme bila uz njega, brinula o njemu i negovala ga. Imali smo zajednički nastup u Gradiški pre tri godine i tada sam videla koliko mu je posvećena. Zato mi je, jer je njoj sada sigurno najteže. Juče oko 11 časova poslala sam Cani poruku: „Draga Cano, šta je bilo sa Andrijom, kako je? Pozdrav.“ Nije mi odmah odgovorila. Tek kasnije sam čula tužnu vest i rasplakala sam se – zaključila je Milena Plavšić za Alo.

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