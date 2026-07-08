Vest o smrti pevača Andrije Bajića, supruga pevačice Male Cane, potresla je mnoge koji su pratili njegovu dugogodišnju karijeru. Andrija Bajić preminuo je 7. jula u 89. godini, nakon teške bolesti, ostavljajući iza sebe porodicu, prijatelje i brojne poštovaoce.

Međutim, osim tuge zbog njegovog odlaska, pažnju javnosti privlače i navodi o nesuglasicama oko imovine. Prema tvrdnjama koje kruže u javnosti, polemika među članovima porodice i njegove supruge Male Cane ne stišava se ni nakon njegove smrti.

Naime, kako domaći mediji pišu ćerke pevača su od oca nasledile kuću u Beogradu, dok je sa suprugom koja je više od 40 gosina mlađa, prešao da živi u vikendicu u naselju Devojački Bunar.

- Mi smo pobegli od njih u Devojački bunar, zato smo se i sklonili iz Beograda zbog njih. Sada, kada je Andrija završio u bolnici, ja sam kao žena imala prava da uđem u posete, a one su govorile lekarima da sam ja lažna žena, da nisam svesna šta me čeka. Pričale su kako sam falsifikovala venčani list i pretile da će da obore ugovor o izdržavanju - rekala je Cana nedavno.

Kako su u javnost izašli navodi da su ćerke fizički nasrnule na Canu dok je Bajić bio u bolnici, oglasila se njena majka Jagoda putem društvene mreže Facebook, gde je potvrdila navode pevačice.

- Sve je istina. Oni su imali veliki problem, a ja sam Canina majka, pa sve znam. Zato su otišli u Mešak. Posle su je tukli na neurologiji u Pančevu, a milicija je imala pune ruke posla. I na VMA su pravili cirkus. Umesto da se smire, trebalo je da tog čoveka sahrane ljudski. Bar toliko je Andrija zaslužio, i od njih i od nas, da sada budemo ljudi, a ne da jure moju Canu po VMA. Pa, bre, ljudi, sramota i greota! Šta je bilo, bilo je, ali njima to nije bitno. Valjda hoće da joj uteraju još veći strah, pa i vikendicu da joj uzmu. Ne znam, bojim se za moju Canu. Samo da ja ne poludim, pa da perje leti. Njih ne diram, pa ne moraju ni oni da tuku moje dete. Sram ih bilo, sve skupa - rekla je Canina mama vidno potrešena.

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