Policija u Španiji i Holandiji zaplenila je 947 kilograma MDMA, sintetičke psihoaktivne droge poznate kao ekstazi, namenjene Južnoj Americi, koju su krijumčari nameravali da zamene za kokain, saopštile su danas španske vlasti.

Reč je o najvećoj zapleni ove droge u istoriji Evrope, prenosi Rojters. U saopštenju španske policije navodi se da je u dve zemlje uhapšeno 15 osoba, od kojih je 12 zadržano u pritvoru.

Osumnjičeni se terete za krivična dela protiv javnog zdravlja, članstvo u kriminalnoj organizaciji, prevaru u vezi sa električnom energijom i nelegalno posedovanje oružja.

Kako je saopšteno, krijumčari su planirali da sintetičku drogu sakriju u unutrašnjosti jedne dizalice, koja je trebalo da bude prevezena iz belgijske luke Antverpen u Ganu.

U Gani je hemijska supstanca, za koju se navodi da izaziva dugotrajno osećanje euforije uz blage halucinogene efekte, trebalo da bude zamenjena za kokain, koji bi potom bio prebačen u Evropu preko španskih luka. MDMA bi zatim bio poslat u Južnu Ameriku.

Istraga, pokrenuta početkom 2025. godine, pokazala je da su osumnjičeni organizovali pošiljke iz Španije i Holandije ka Africi, a odatle ka Latinskoj Americi.

Zajedničke policijske akcije sprovedene su krajem januara 2026. godine, nakon što je potvrđeno da je transport pošiljke neposredno pred realizacijom. Policija je zaplenila i 644 stabljike kanabisa, tri komada vatrenog oružja, 46.000 evra u gotovini i pet luksuznih satova.