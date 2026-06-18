Tokom prva tri dana međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja se sprovodi u okviru ROADPOL, pripadnici Uprave saobraćajne policije isključili su iz saobraćaja 623 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 30 vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Kako je saopštio MUP, od početka akcije kontrolisano je više od 26.000 vozača, a pored prekršaja vezanih za alkohol i droge otkriveno je i oko 8.000 drugih saobraćajnih prekršaja.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova podsećaju da će se u petak, 19. juna, širom Evrope sprovesti akcija „Alcohol & Drugs Marathon“, tokom koje će u kontroli saobraćaja biti angažovani svi raspoloživi alkometri i uređaji za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci.

MUP je uputio apel svim učesnicima u saobraćaju da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance, kako bi se povećala bezbednost na putevima i sprečile saobraćajne nezgode.