Mnogi u kuhinji fioku ispod rerne koriste kao mesto za odlaganje tiganja, plehova, poklopaca i drugih kuhinjskih posuda. Ipak, ispostavlja se da njena prvobitna namena nije skladištenje posuđa, već nešto sasvim drugo.

O tome se ponovo povela rasprava na društvenim mrežama nakon što je jedan korisnik TikToka otkrio čemu ovaj prostor zapravo služi, a njegov video izazvao je milione pregleda i hiljade komentara iznenađenih korisnika.

Fioka ispod rerne zapravo održava hranu toplom

Tiktoker Aron Paterson objavio je video u kojem je pratiocima postavio jednostavno pitanje:

„Koliko ste godina imali kada ste shvatili da fioka ispod rerne uopšte nije namenjena za odlaganje posuđa?“

Njegova objava brzo je postala viralna, a mnogi su priznali da nisu imali predstavu da je reč o takozvanoj grejnoj fioci.

Kod brojnih modela šporeta ovaj prostor služi za održavanje temperature već pripremljene hrane, kako bi jela ostala topla do serviranja. To je posebno praktično kada pripremate više jela ili čekate da se svi ukućani okupe za ručak.

Mnogi nisu znali ni za ovu korisnu funkciju

Komentari ispod videa pokazali su koliko je ljudi godinama koristilo fioku na pogrešan način.

„Šokiran sam, ne verujem da je ovo istina“, napisao je jedan korisnik.

Međutim, ubrzo se javio još jedan korisnik koji je otkrio dodatnu namenu ovog prostora.

Idealno mesto za dizanje testa

Pored održavanja toplote hrane, fioka ispod rerne može biti odlično mesto za dizanje testa. Blaga toplota koja dopire iz rerne stvara pogodne uslove da testo brže naraste, što je posebno korisno prilikom pripreme hleba, peciva i drugih domaćih specijaliteta.

Naravno, važno je napomenuti da ovu funkciju nemaju svi modeli šporeta. Kod pojedinih uređaja fioka je zaista predviđena samo za odlaganje plehova i drugog pribora, pa je najbolje proveriti uputstvo proizvođača kako biste bili sigurni kojoj nameni služi vaš model.

Ukoliko vaš šporet poseduje grejnu fioku, možda je vreme da iz nje izvadite šerpe i tiganje i počnete da koristite jednu od najpraktičnijih, ali često zaboravljenih funkcija u kuhinji.