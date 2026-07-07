Dok većina ljudi sanja o kući sa pogledom na prirodu, bivši rudar Grant Džonson odlučio je da svoj dom izgradi – unutar same stene. Ono što ovu priču čini još neverovatnijom jeste činjenica da je čak osam godina koristio dinamit kako bi isklesao prostor koji je kasnije pretvorio u jedinstvenu pećinsku rezidenciju.

Danas se ovo neobično zdanje u američkoj saveznoj državi Juti izdaje turistima kao luksuzan smeštaj, a noćenje na celom imanju košta oko 1.000 dolara.

Od rudnika do života po sopstvenim pravilima

Grant Džonson je veoma mlad napustio porodični dom i preselio se u Moab, gde je radio kao rudar u rudnicima uranijuma. Kako bi finansirao školovanje, istovremeno je studirao i radio u čak sedam različitih rudnika.

Uprkos teškom poslu, nije odustajao od sna da jednog dana živi daleko od gradske vreve, okružen prirodom i potpuno nezavisan od modernog načina života.

Godinama je živeo u prikolici bez električne energije i vodovoda, a kako sam kaže, potpuno se isključio iz svakodnevnih vesti i užurbanog sveta.

Kupio pusto zemljište i osmislio neverovatan projekat

Nakon završetka studija kupio je oko 40 hektara kamenitog zemljišta u Juti za 25.000 dolara. Mnogi nisu razumeli njegovu odluku, ali je upravo na tom mestu dobio ideju koja će mu promeniti život.

Umesto klasične kuće, poželeo je da napravi dom unutar ogromne stene.

Njegovi prijatelji bili su uvereni da je reč o nemogućem projektu, ali Grant nije odustajao.

Dinamitom stvarao prostor osam godina

Radovi su počeli 1995. godine. Najpre je minirao male tunele, a zatim je postepeno proširivao prostor koristeći eksploziv i ručno obrađujući kamen.

Ceo proces trajao je punih osam godina.

Nakon svakog miniranja pažljivo je oblikovao zidove i prostorije, a tek kada je završio grube radove, počeo je sa opremanjem enterijera.

Rezultat je impresivna pećinska kuća koja pruža savremeni komfor, ali je istovremeno u potpunosti uklopljena u prirodno okruženje.

Život daleko od gradske buke

Grant kaže da je upravo ovakav način života oduvek priželjkivao.

Pred spavanje sluša cvrčke, posmatra Mesec i uživa u tišini koju je teško pronaći u gradovima.

Pored toga, godinama sam proizvodi hranu na svom imanju i ističe da već dugo ne kupuje meso, jer ga uzgaja sam.

Veruje da mu takav način života donosi bolje zdravlje i veće zadovoljstvo.

Danas njegova pećina privlači turiste

Ono što je nekada izgledalo kao nemoguća ideja danas je postalo prava turistička atrakcija.

Grant svoju neobičnu pećinsku kuću izdaje gostima koji žele da iskuse potpuno drugačiji odmor. Cena zakupa kompletnog imanja iznosi oko 1.000 dolara po noćenju, dok je za jednu spavaću sobu potrebno izdvojiti oko 350 dolara.

Njegova priča pokazuje da se upornost i vera u sopstvenu ideju ponekad mogu pretvoriti u nešto zaista nesvakidašnje.