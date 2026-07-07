To je izjavio generalni sekretar Alijanse Mark Rute na Forumu odbrambene industrije, održanom na marginama samita NATO-a u Ankari.

- Danas pokrećemo inicijativu ‘Ulazna vrata NATO-a’ za vojnu industriju. Ova inicijativa će vojnoj industriji obezbediti jedinstvenu kontakt tačku za rešavanje svih pitanja povezanih sa vojnim nabavkama - rekao je Rute.

On je pozvao predstavnike vojne industrije da aktivno sarađuju sa NATO-om i da, kako je poručio, "pokucaju na ta vrata".

Rute je takođe izjavio da će NATO proizvoditi američko oružje u Evropi, uključujući tenkove "abrams" i rakete "atakams" i "stinger".

Uoči početka samita, Rute je najavio da će zemlje članice NATO potpisati odbrambene ugovore vredne desetine milijardi dolara.

"Tokom samita NATO u Ankari, biće potpisani novi ugovori sa kompanijama iz Evrope i Severne Amerike vredni više desetina milijardi dolara. Takođe ćemo potvrditi da ulažemo u ključne tehnologije kako bismo ispunili bezbednosne zahteve današnjice i sutrašnjice", rekao je Rute.

Ovaj potez ukazuje na krupne promene u evropskoj odbrani, tačnije prelazak na ratnu ekonomiju koja podrazumeva ubrzanu proizvodnju, standardizaciju naoružanja i dugoročne ugovore sa namenskom industrijom.

Jedan od ciljeva mogao bi da bude iscrpljivanje vojnih i oružanih resursa Rusije, uz pritisak na države članice da značajno povećaju budžete za odbranu.