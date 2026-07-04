

Tokom noći M. S. (41) iz sela Nova Božurna kod Prokuplja kuhinjskim nožem je ubio svoju majku G. S. (69) sa kojom je živeo u porodičnoj kući.

Nakon što je nožem izbo majku, sam je oko 1. 45 sati nakon ponoći pozvao policiju. Na mesto zločina odmah je izašla i dežurna ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje, ali nesrećnoj ženi nije bilo spasa.

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni M. S. je od ranije poznat policiji po vršenju krivičnih dela. U više navrata je služio zatvorsku kaznu zbog pljački. Bio je sklon alkoholu, ali tvrde mnogi i narkoticima.

- Njegova majka se zaista trudila da ga obuzda, da mu obezedi sve što mu je bilo potrebno. Išla je u nadnicu dok je mogla da radi. On je problematičan, zato ga je i žena ostavila - kažu meštani ovog sela.

Kako tvrde meštani, M. S. je stalno pljačkao po čitavoj Toplici, i to ne samo prodavnice. Zbog tih krađa je dva puta bio i u zatvoru.





Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju Nikola Nasković kaže da će tokom sutrašnjeg dana osumnjičeni biti saslušan.

- Više javno tužilaštvo u Prokuplјuje nakon izvršenog uviđaja i niza drugih sprovedenih dokaznih radnji odredilo je zadržavanje prema osumnjičenom M.S. Osumnjičeni će u toku sutrašnjeg dana biti sproveden u tužilaštvo, gde će biti saslušan, a na teret mu je stavlјeno izvršenje krivičnog dela ubistvo, za koje je zaprećena kazna zatvora u trajanju od pet do 15 godina - saopštio je Nasković.

Alo/Kurir

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