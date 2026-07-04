Reč je o vulkanu Mount Erebus, najjužnijem aktivnom vulkanu na Zemlji, koji godinama intrigira naučnike ne samo zbog svog stalnog jezera rastopljene lave, već i zbog izuzetnog fenomena koji se odvija duboko u njegovoj unutrašnjosti.

Naime, istraživanja su pokazala da ovaj vulkan svakodnevno u atmosferu izbacuje mikroskopske kristale čistog zlata.

Naučnici otkrili zlato u vulkanskim gasovima

Mount Erebus nalazi se na Rosovom ostrvu, oko 1.350 kilometara od Južnog pola. Poznat je po jednom od retkih trajnih jezera lave na svetu, ali je posebnu pažnju privukao nakon što su naučnici u njegovim gasovima otkrili čestice elementarnog zlata.

Prema rezultatima istraživanja objavljenog još 1991. godine, vulkan svakog dana oslobodi oko 80 grama zlata, odnosno približno dve i po unce.

Iako zvuči kao pravo prirodno bogatstvo, reč je o izuzetno sitnim kristalima, veličine svega nekoliko desetina mikrometara. Toliko su mali da ih vetrovi mogu nositi stotinama kilometara daleko od vulkana.

Naučnici su tragove ovih čestica pronašli u snegu oko vulkana, ali i u uzorcima vazduha prikupljenim na udaljenosti do čak 1.000 kilometara.

Zašto niko ne može da ga iskopa?

Na prvi pogled moglo bi se pomisliti da se na Antarktiku krije pravo zlatno bogatstvo. Međutim, stručnjaci objašnjavaju da je eksploatacija praktično nemoguća.

Kristali zlata raspršeni su kroz ogromne količine vazduha, snega i leda, pa bi njihovo prikupljanje bilo daleko skuplje od njihove stvarne vrednosti.

Pored toga, Antarktik je zaštićen međunarodnim sporazumima koji strogo ograničavaju eksploataciju prirodnih resursa i štite ovaj jedinstveni ekosistem.

Kako nastaju zlatni kristali?

Geolozi smatraju da zlato iz dubine vulkana putuje u gasovima koji sadrže jedinjenja hlora ili sumpora.

Kada vreli vulkanski gasovi dođu u dodir sa ledenim vazduhom Antarktika, dolazi do hemijskih procesa tokom kojih se zlato izdvaja i kristališe u sitne metalne čestice.

Iako naučnici i dalje proučavaju detaljan mehanizam ovog procesa, jedno je sigurno – Mount Erebus ostaje jedini poznati vulkan koji u atmosferu izbacuje kristale čistog zlata u ovakvom obliku.

Ovaj neobični fenomen još jednom pokazuje koliko priroda može da bude iznenađujuća i koliko tajni kriju čak i najnepristupačniji delovi naše planete.